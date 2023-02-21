Дешко (Галета) Мелания Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1852
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ксения Дорофеевна
Отец ребёнка: Дешко Дорофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дешко Дорофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно