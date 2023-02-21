Дешко (Галета) Мелания Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Галета) Мелания Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.05.1852

Муж: Дешко Дорофей Григорьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ксения Дорофеевна

Отец ребёнка: Дешко Дорофей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дешко Яков Дорофеевич

Отец ребёнка: Дешко Дорофей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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