Дешко Яков Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дешко Дорофей Григорьевич
Мать: Дешко Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дешко Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: ? Яковлевна
Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дешко Матрона Павловна
Смерть
Неизвестно