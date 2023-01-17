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Дешко Яков Дорофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дешко Дорофей Григорьевич

Мать: Дешко Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Дешко Никанор Яковлевич

Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дешко Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: ? Яковлевна

Мать ребёнка: Дешко Матрона Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешко Матрона Павловна

Смерть
Неизвестно
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