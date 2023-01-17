Дешко (Марина Павловна) Матрона Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко (Марина Павловна) Матрона Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Дешко Никанор Яковлевич

Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дешко Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: ? Яковлевна

Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дешко Яков Дорофеевич

Смерть
1918
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