Дешко (Марина Павловна) Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Дешко Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: ? Яковлевна
Отец ребёнка: Дешко Яков Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918