Пециаловский Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пециаловский Исай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1884

Дочь: Цириль

Мать ребёнка: Пециаловская Рейза

Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пициаловский Израиль (Иерулог)

Мать ребёнка: Пециаловская Рейза

Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсфирь

Мать ребёнка: Пециаловская Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пециаловский Абрам

Мать ребёнка: Пециаловская Рейза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пициаловский Мирон

Мать ребёнка: Пециаловская Рейза

Смерть
Неизвестно
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