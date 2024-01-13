Пециаловский Исай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1884
Дочь: Цириль
Мать ребёнка: Пециаловская Рейза
Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пициаловский Израиль (Иерулог)
Мать ребёнка: Пециаловская Рейза
Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсфирь
Мать ребёнка: Пециаловская Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пециаловский Абрам
Мать ребёнка: Пециаловская Рейза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пициаловский Мирон
Мать ребёнка: Пециаловская Рейза
Смерть
Неизвестно