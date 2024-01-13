Пециаловская Рейза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1884
Дочь: Цириль
Отец ребёнка: Пециаловский Исай
Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дисман Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дисман Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пициаловский Израиль (Иерулог)
Отец ребёнка: Пециаловский Исай
Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эсфирь
Отец ребёнка: Пециаловский Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пециаловский Абрам
Отец ребёнка: Пециаловский Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пициаловский Мирон
Отец ребёнка: Пециаловский Исай
Смерть
Неизвестно