Пециаловская Рейза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пециаловская Рейза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1884

Дочь: Цириль

Отец ребёнка: Пециаловский Исай

Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дисман Ян

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дисман Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пициаловский Израиль (Иерулог)

Отец ребёнка: Пециаловский Исай

Бахмут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсфирь

Отец ребёнка: Пециаловский Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пециаловский Абрам

Отец ребёнка: Пециаловский Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пициаловский Мирон

Отец ребёнка: Пециаловский Исай

Смерть
Неизвестно
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