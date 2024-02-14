Давлятчин Хабибулла
Место рожденияКиргиз-Мияки,Миякинский р-он Башкирии
Дата рождения13.05.1913
Дата смерти31.03.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913
Отец: Булатов Давлятша
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
11.03.1948
Рождение ребёнка
12.10.1949
Рождение ребёнка
18.08.1952
Рождение ребёнка
09.09.1956
Рождение ребёнка
1961
Сын: Давлятшин Шавкат
Мать ребёнка: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна
Смерть
31.03.1987