Давлятчин Хабибулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлятчин Хабибулла

Давлятчин Хабибулла

Место рождения

Киргиз-Мияки,Миякинский р-он Башкирии

Дата рождения

13.05.1913

Дата смерти

31.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913

Отец: Булатов Давлятша

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Рождение ребёнка
11.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Рождение ребёнка
12.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Рождение ребёнка
18.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Рождение ребёнка
09.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Давлятшин Шавкат

Мать ребёнка: Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Смерть
31.03.1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.