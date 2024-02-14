Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшина (Миннибаева) Зайтуна

Место рождения

с.Верхний Азяк Ново-Кишитскую волость Казанского уезда Казанской губернии.

Дата рождения

12.06.1919

Дата смерти

29.05.1994

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

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1961 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919

Отец: Миннибаев Зариф

Мать: Миннибаев (Исламова) Салиха

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлятчин Хабибулла

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлятчин Хабибулла

Рождение ребёнка
11.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлятчин Хабибулла

Рождение ребёнка
12.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлятчин Хабибулла

Рождение ребёнка
18.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлятчин Хабибулла

Рождение ребёнка
09.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлятчин Хабибулла

Рождение ребёнка
1961

Сын: Давлятшин Шавкат

Отец ребёнка: Давлятчин Хабибулла

Смерть
29.05.1994

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