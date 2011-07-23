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Шапина Ульяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.2011

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.2011

Отец: Блинов Роман Александрович

Мать: Шапина Анна

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