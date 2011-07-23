Блинов Роман Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.2011
Дочь: Шапина Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Шапина Анна
Рождение ребёнка
16.11.2016
Дочь: Блинова Александра Романовна
Мать ребёнка: Шапина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапина Анна