Блинов Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Роман Александрович

Блинов Роман Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.2011

Дочь: Шапина Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Шапина Анна

Рождение ребёнка
16.11.2016

Дочь: Блинова Александра Романовна

Мать ребёнка: Шапина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапина Анна

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