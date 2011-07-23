Шапина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапин Сергей Викентьевич
Мать: Шапина Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
23.07.2011
Дочь: Шапина Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Роман Александрович
Рождение ребёнка
16.11.2016
Дочь: Блинова Александра Романовна
Отец ребёнка: Блинов Роман Александрович
Бракосочетание
Неизвестно