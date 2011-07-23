Шапина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапин Сергей Викентьевич

Мать: Шапина Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
23.07.2011

Дочь: Шапина Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Роман Александрович

Рождение ребёнка
16.11.2016

Дочь: Блинова Александра Романовна

Отец ребёнка: Блинов Роман Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Роман Александрович

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