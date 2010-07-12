Левко Александр Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1935
Дата смерти12.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1962
Дочь: Чихачева Ирина Александровна
Мать ребёнка: Левко Галина Варфоломеевна
Верхнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
12.07.2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край