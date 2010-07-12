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Левко Александр Дорофеевич

Место рождения

Унжа, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.01.1935

Дата смерти

12.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Унжа, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.10.1962

Дочь: Чихачева Ирина Александровна

Мать ребёнка: Левко Галина Варфоломеевна

Верхнеусинское, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
12.07.2010
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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