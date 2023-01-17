село Унжа, село Унжа, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Унжа

Тасеевский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Тасеевская волость
1195Унжинская, д. (п. уч. Унжа, 178 дол.), на рч. Мурте6016414525

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Тасеевский район
167413Унжасело57°13'94°30'O-46-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Тасеевский муниципальный район, Сельское поселение Вахрушевский сельсовет
4652402101с Унжа#Н/Д
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