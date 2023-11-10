Слукинов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения01.11.1906
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906
восприемник - солдатский сын Иоанн Михайлович Слукинов
Бракосочетание
1938
Жена: Глазкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
23.07.1940
Дочь: Фонотова Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Глазкова Анна Андреевна
Развод
Около 1940
Жена: Глазкова Анна Андреевна
Смерть
1965