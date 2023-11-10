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Слукинов Михаил Петрович

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Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.11.1906

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1906

Отец: Слукинов Петр Григорьевич

Мать: Слукинова Агриппина (Аграфена) Федоровна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
восприемник - солдатский сын Иоанн Михайлович Слукинов
Бракосочетание
1938

Жена: Глазкова Анна Андреевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.07.1940

Дочь: Фонотова Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Глазкова Анна Андреевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Около 1940

Жена: Глазкова Анна Андреевна

Смерть
1965
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
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