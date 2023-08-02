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Глазкова (Булычева) Анна Андреевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

09.11.1910

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910

Отец: Булычев Андрей Петрович

Мать: Булычева Надежда Степановна (Стефановна)

Россия
Восприемники: Александра Георгиевна Тюкова и священник Митрофан Чернивин с псаломщиком Николаем Ксеришинтиным
Бракосочетание
Около 1931

Муж: Глазков Иван Самойлович

Рождение ребёнка
23.10.1932

Дочь: Аристова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Глазков Иван Самойлович

Бракосочетание
1938

Муж: Слукинов Михаил Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.07.1940

Дочь: Фонотова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Слукинов Михаил Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Около 1940

Муж: Слукинов Михаил Петрович

Смерть
1988
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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