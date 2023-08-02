Глазкова (Булычева) Анна Андреевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.11.1910
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1910
Россия
Восприемники: Александра Георгиевна Тюкова и священник Митрофан Чернивин с псаломщиком Николаем Ксеришинтиным
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
23.10.1932
Дочь: Аристова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Глазков Иван Самойлович
Бракосочетание
1938
Рождение ребёнка
23.07.1940
Дочь: Фонотова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Слукинов Михаил Петрович
Развод
Около 1940
Смерть
1988
Челябинск, Челябинский, Челябинская область