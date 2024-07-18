(Wingert) Elisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Wingert) Elisa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1888

Дочь: Жук (Muehlberger) Catharina Margaretha

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1892

Сын: Muehlberger Johann Фридрих Фридрихович

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.04.1895

Сын: Muehlberger Heinrich

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.07.1897

Сын: Muehlberger Jacob

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.04.1900

Дочь: (Muehlberger) Elisa

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.08.1904

Дочь: Kraft Крафт (Muehlberger) Amalie Амалия

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович

Усатово, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мильбергер Johann Фридрихович

Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович

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