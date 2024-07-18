(Wingert) Elisa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1888
Дочь: Жук (Muehlberger) Catharina Margaretha
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1892
Сын: Muehlberger Johann Фридрих Фридрихович
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1895
Сын: Muehlberger Heinrich
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1897
Сын: Muehlberger Jacob
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1900
Дочь: (Muehlberger) Elisa
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1904
Дочь: Kraft Крафт (Muehlberger) Amalie Амалия
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мильбергер Johann Фридрихович
Отец ребёнка: Мильбергер Фридрих Иванович