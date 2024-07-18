Мильбергер Johann Фридрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Мильбергер Фридрих Иванович
Мать: (Wingert) Elisa
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария