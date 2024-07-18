Мильбергер Johann Фридрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильбергер Johann Фридрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мильбергер Фридрих Иванович

Мать: (Wingert) Elisa

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

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Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

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