Попова (Абаимова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Абаимовъ Патрекей
Мать: Абаимова Меланья
Рождение ребёнка
1778
Сын: Поповъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Поповъ Василий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Поповъ Алексей
Отец ребёнка: Поповъ Василий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Поповъ Василий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Поповъ Михаилъ
Отец ребёнка: Поповъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Поповъ Василий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Поповъ Василий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Поповъ Василий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Поповъ Егоръ
Отец ребёнка: Поповъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поповъ Василий