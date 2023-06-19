Попова (Абаимова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Абаимова) Аксинья

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Абаимовъ Патрекей

Мать: Абаимова Меланья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Поповъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Поповъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Поповъ Алексей

Отец ребёнка: Поповъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Поповъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Поповъ Михаилъ

Отец ребёнка: Поповъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Поповъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Поповъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Поповъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Поповъ Егоръ

Отец ребёнка: Поповъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поповъ Василий