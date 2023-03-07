Поповъ Спиридонъ
Место рождения
Дата рождения1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Поповъ Василий
Мать: Попова Аксинья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Попова Дарья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Поповъ Терентий
Мать ребёнка: Попова Дарья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Попова Дарья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Поповъ Григорий
Мать ребёнка: Попова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Дарья