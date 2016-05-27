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Pakhomov Юрий Николаевич

Место рождения

Истра, Красногорск, Московская область

Дата рождения

22.03.1925

Дата смерти

27.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1925

Отец: Pakhomov Николай Ильич

Мать: Пахомова Мария Григорьевна

Истра, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Алла Дмитриевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Алла Дмитриевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Алла Дмитриевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
27.05.2016
Истра, Красногорск, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость