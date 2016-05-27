Pakhomov Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1925
Дата смерти27.05.2016
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1925
Отец: Pakhomov Николай Ильич
Рождение ребёнка
17.10.1949
Рождение ребёнка
17.10.1949
Рождение ребёнка
15.03.1954
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.05.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость