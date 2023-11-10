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Рот (Голицына) Елена Львовна

Место рождения

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.04.1912

Дата смерти

29.11.1966

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1912

Отец: Голицын Лев Львович

Мать: Голицына Елена Александровна

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Титул: княжна.
Место жительства
?.01.1916
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Семья переехала по месту службы отца.
Место жительства
07.10.1916
Самара, Самара, Самарская область
Семья переехала на пароходе по месту службы отца.
Место жительства
?.11.1918
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Семья уехала от репрессий.
Эмиграция
?.07.1920
Франция
Откуда: Иркутск, Иркутская губерния, Российская империя После смерти отца в Иркутской тюрьме
Бракосочетание
10.03.1932

Муж: не указан

Муж: Алексис Мерсье [Мерсье] р. 27 апрель 1901 ум. 27 ноябрь 1981
Бракосочетание
18.03.1950

Муж: не указан

Wangen, Швейцария
Муж: Хейнц Генрих Якоб Рот [Рот] р. 16 февраль 1905 ум. 18 февраль 1963
Развод
До 1950

Муж: не указан

Бывший муж: Алексис Мерсье [Мерсье] р. 27 апрель 1901 ум. 27 ноябрь 1981
Место жительства
Неизвестно
Wangen, Швейцария
Смерть
29.11.1966
Wangen, Швейцария
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