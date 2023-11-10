Рот (Голицына) Елена Львовна
Место рождения
Дата рождения19.04.1912
Дата смерти29.11.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1912
Отец: Голицын Лев Львович
Титул: княжна.
Место жительства
?.01.1916
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Семья переехала по месту службы отца.
Место жительства
07.10.1916
Самара, Самара, Самарская область
Семья переехала на пароходе по месту службы отца.
Место жительства
?.11.1918
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Семья уехала от репрессий.
Эмиграция
?.07.1920
Франция
Откуда: Иркутск, Иркутская губерния, Российская империя После смерти отца в Иркутской тюрьме
Бракосочетание
10.03.1932
Муж: не указан
Муж: Алексис Мерсье [Мерсье] р. 27 апрель 1901 ум. 27 ноябрь 1981
Бракосочетание
18.03.1950
Муж: не указан
Wangen, Швейцария
Муж: Хейнц Генрих Якоб Рот [Рот] р. 16 февраль 1905 ум. 18 февраль 1963
Развод
До 1950
Муж: не указан
Бывший муж: Алексис Мерсье [Мерсье] р. 27 апрель 1901 ум. 27 ноябрь 1981
Место жительства
Неизвестно
Wangen, Швейцария
Смерть
29.11.1966
Wangen, Швейцария