Лесная Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Дочь: Мошненко Настасия Николаева
Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Штанигей Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Саенко Катерина Николаева
Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Лесная Ирина Николаева
Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Лесной Осип Николаев
Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно