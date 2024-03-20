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Лесная Ирина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Дочь: Мошненко Настасия Николаева

Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев

Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Штанигей Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев

Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Саенко Катерина Николаева

Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Лесная Ирина Николаева

Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Лесной Осип Николаев

Отец ребёнка: Лесной Николай Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесной Николай Николаев

Смерть
Неизвестно
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