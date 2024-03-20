Лесной Осип Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1781 ст.
Отец: Лесной Николай Николаев
Мать: Лесная Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Лесной Федор Осипов
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: Лесная Василиса Осипова
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Лесная Ульяна Осипова
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Лесной Павел Осипов
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Лесная Катерина Осипова
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Лесная Настасия Осипова
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Лесная Евгения Осипова
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Лесная Анна Осипова
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Лесная Марина Осипова
Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесная Агафья Петрова
Смерть
Неизвестно