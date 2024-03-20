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Лесной Осип Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: Лесной Николай Николаев

Мать: Лесная Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Лесной Федор Осипов

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: Лесная Василиса Осипова

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Лесная Ульяна Осипова

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Лесной Павел Осипов

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Лесная Катерина Осипова

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Лесная Настасия Осипова

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Лесная Евгения Осипова

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Лесная Анна Осипова

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Лесная Марина Осипова

Мать ребёнка: Лесная Агафья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Агафья Петрова

Смерть
Неизвестно
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