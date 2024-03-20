Лесной (Леско) Николай Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742 ст.
Дата смертиОколо 1805 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742 ст.
Отец: Леско Николай Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Дочь: Мошненко Настасия Николаева
Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Штанигей Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Дочь: Саенко Катерина Николаева
Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Лесная Ирина Николаева
Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Лесной Осип Николаев
Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лесная Ирина Григорьева
Смерть
Около 1805 ст.