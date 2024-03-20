Лесной (Леско) Николай Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесной (Леско) Николай Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742 ст.

Дата смерти

Около 1805 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742 ст.

Отец: Леско Николай Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Дочь: Мошненко Настасия Николаева

Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Штанигей Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Дочь: Саенко Катерина Николаева

Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Лесная Ирина Николаева

Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Лесной Осип Николаев

Мать ребёнка: Лесная Ирина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесная Ирина Григорьева

Смерть
Около 1805 ст.
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