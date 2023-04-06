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Гребенников Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Гребенников Николай

Мать: ?

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гребенников Иван Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гребенников Василий Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гребенников Егор Александрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гребенников Александр Александрович

Мать ребёнка: ?

Место жительства
1851
Пашия, Горнозаводский, Пермский край
вместе с детьми, перевод с ремесленники | переселение из Пермской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия (Авдотья)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно