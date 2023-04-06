Гребенников Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Гребенников Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гребенников Иван Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гребенников Василий Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гребенников Егор Александрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гребенников Александр Александрович
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1851
Пашия, Горнозаводский, Пермский край
вместе с детьми, перевод с ремесленники | переселение из Пермской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия (Авдотья)
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно