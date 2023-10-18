Пышная-Мурина Оксана Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: Пышный Андрей Павлович
Мать: Пышная Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Пышная-Мурина Настя Александровна
Отец ребёнка: Мурин Александр
Рождение ребёнка
2005
Сын: Пышный-Мурин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Мурин Александр
Рождение ребёнка
2007
Дочь: Пышная-Мурина Екатерина Алесандровна
Отец ребёнка: Мурин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурин Александр