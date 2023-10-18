Пышная-Мурина Оксана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышная-Мурина Оксана Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Пышный Андрей Павлович

Мать: Пышная Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Пышная-Мурина Настя Александровна

Отец ребёнка: Мурин Александр

Рождение ребёнка
2005

Сын: Пышный-Мурин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Мурин Александр

Рождение ребёнка
2007

Дочь: Пышная-Мурина Екатерина Алесандровна

Отец ребёнка: Мурин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурин Александр

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