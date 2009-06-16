Пышная (Жевнова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышная (Жевнова) Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1949

Дата смерти

16.06.2009

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1949

Отец: Жевнов Андрей Захарович

Мать: Жевнова Анастасия Пиманова

Рождение ребёнка
04.12.1969

Дочь: Пышная-Зюлина Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Пышный Андрей Павлович

Рождение ребёнка
23.01.1976

Дочь: Пышная-Мурина Оксана Андреевна

Отец ребёнка: Пышный Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пышный Андрей Павлович

Смерть
16.06.2009
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