Пышная (Жевнова) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1949
Дата смерти16.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1949
Рождение ребёнка
04.12.1969
Дочь: Пышная-Зюлина Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Пышный Андрей Павлович
Рождение ребёнка
23.01.1976
Дочь: Пышная-Мурина Оксана Андреевна
Отец ребёнка: Пышный Андрей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.2009