Пышный Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1969
Дочь: Пышная-Зюлина Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Пышная Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
23.01.1976
Дочь: Пышная-Мурина Оксана Андреевна
Мать ребёнка: Пышная Надежда Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пышная Надежда Андреевна
Смерть
Неизвестно