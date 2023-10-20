Пышный Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышный Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1969

Дочь: Пышная-Зюлина Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Пышная Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
23.01.1976

Дочь: Пышная-Мурина Оксана Андреевна

Мать ребёнка: Пышная Надежда Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пышная Надежда Андреевна

Смерть
Неизвестно
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