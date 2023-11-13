Пелин Иван Степанович (Стефанович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1857
Отец: Пелин Степан (Стефан) Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1887
Сын: Пелин Дамиан Демьян Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Пелин Елена Ивановна
Мать ребёнка: Задорожная Задорожняя Анна Марковна
Рождение ребёнка
28.10.1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1901
Дочь: Пелин Агафья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1904
Дочь: Пелин Акулина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно