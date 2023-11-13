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Пелин Иван Степанович (Стефанович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1857

Отец: Пелин Степан (Стефан) Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1887

Сын: Пелин Дамиан Демьян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Пелин Елена Ивановна

Мать ребёнка: Задорожная Задорожняя Анна Марковна

Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Пелин Стефан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1897

Сын: Пелин Авраам Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1901

Дочь: Пелин Агафья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1904

Дочь: Пелин Акулина Акилина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожная Задорожняя Анна Марковна

Смерть
Неизвестно
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