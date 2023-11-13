Пелин Степан (Стефан) Михайлович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райлян Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1857
Сын: Пелин Иван Степанович (Стефанович)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Отец: Пелин Михаил Семенович 1780 г.р. Мать: Анна Васильевна 1800 г.р. Жена Стефана Михайловича: Райлян Мария Ивановна 1820 г.р., Умерла 05.08.1883 г. г. Бендеры. Дочь Бендерского жителя Ивана Михайло... Показать все
Похороны
Неизвестно