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Пелин Степан (Стефан) Михайлович

Место рождения

Бендеры, Муниципий Бендеры

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Пелин Михаил Семёнович

Мать: Пелин Анна (Ивона) Васильевна

Бендеры, Муниципий Бендеры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райлян Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1857

Сын: Пелин Иван Степанович (Стефанович)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Отец: Пелин Михаил Семенович 1780 г.р. Мать: Анна Васильевна 1800 г.р. Жена Стефана Михайловича: Райлян Мария Ивановна 1820 г.р., Умерла 05.08.1883 г. г. Бендеры. Дочь Бендерского жителя Ивана Михайло... Показать все
Похороны
Неизвестно

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