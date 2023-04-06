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Никифоров Семен Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Никифоров Прокопий Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Никифоров Степан Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1720

Сын: Никифоров Яков Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1723

Сын: Никифоров Козьма Семенович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно