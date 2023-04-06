Никифоров Семен Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Никифоров Прокопий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Никифоров Степан Семенович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1723
Сын: Никифоров Козьма Семенович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно