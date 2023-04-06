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Никифоров Прокопий

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Место рождения

Торговище

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Никифор

Мать: не указана

Торговище
Рождение ребёнка
1673

Сын: Никифоров Пимин Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Торговище
Рождение ребёнка
1678

Сын: Никифоров Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1683

Сын: Никифоров Мартын Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1729
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