Никифоров Прокопий
Место рожденияТорговище
Дата рожденияОколо 1653
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Никифор
Мать: не указана
Торговище
Рождение ребёнка
1673
Сын: Никифоров Пимин Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Торговище
Рождение ребёнка
1678
Сын: Никифоров Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1683
Сын: Никифоров Мартын Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1729