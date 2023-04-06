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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Никифоров Степан Семенович
Отец ребёнка: Никифоров Семен Прокопьевич
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Никифоров Семен Прокопьевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Никифоров Козьма Семенович
Отец ребёнка: Никифоров Семен Прокопьевич