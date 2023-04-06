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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Никифоров Степан Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Прокопьевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Никифоров Яков Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Прокопьевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Никифоров Козьма Семенович

Отец ребёнка: Никифоров Семен Прокопьевич