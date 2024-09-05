Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смерти20.01.1890 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Отец: Ванюрхин Павел Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Дочь: Ермолаева (Ванюрхина Ванюрихина) Евгения Зотова
Мать ребёнка: Ванюрхина Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
11.07.1864 ст.
Мать ребёнка: Ванюрхина Устинья Яковлевна
Деревни Верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Зотей Павлов и жена его Устинья Яковлева,оба православные
Рождение ребёнка
27.06.1870 ст.
Сын: Ванюрхин Павел Зотов
Мать ребёнка: Ванюрхина Устинья Яковлевна
Упоминание
1890 ст.
Зот Павлов фигурирует в списках Заемщиков Уфимского отделения Крестьянского Поземельного банка(строка 60) Нератовского товарищества из крестьянМензелинского уезда Заинской волости деревни Верхней Сара... Показать все
Смерть
20.01.1890 ст.
от водянки Деревни Нератовки крестьянин Зот Павлов (52 года)