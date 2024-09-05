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Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

20.01.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: Ванюрхин Павел Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюрхина Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Дочь: Ермолаева (Ванюрхина Ванюрихина) Евгения Зотова

Мать ребёнка: Ванюрхина Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
11.07.1864 ст.

Сын: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать ребёнка: Ванюрхина Устинья Яковлевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Зотей Павлов и жена его Устинья Яковлева,оба православные
Рождение ребёнка
27.06.1870 ст.

Сын: Ванюрхин Павел Зотов

Мать ребёнка: Ванюрхина Устинья Яковлевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
1890 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Зот Павлов фигурирует в списках Заемщиков Уфимского отделения Крестьянского Поземельного банка(строка 60) Нератовского товарищества из крестьянМензелинского уезда Заинской волости деревни Верхней Сара... Показать все
Смерть
20.01.1890 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от водянки Деревни Нератовки крестьянин Зот Павлов (52 года)

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