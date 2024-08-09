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Ванюрхин Павел Андреев

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

С 1819 по 1820 ст.

Дата смерти

28.08.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1819 по 1820 ст.

Отец: Ванюрхин Андрей Иванов

Мать: Ванюрхина Фекла

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: Ершова (Ванюрхина) Александра Павлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Ванюрихин (Ванюрхин) Стефан Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Щекотурова (Ванюрхина) Екатерина Павлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.08.1879 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от удушья, запись в метрической книге Митрофановской церкви с.Верхняя Уратьма Деревни Нератовки отставной солдат Павел Андреев (60 лет).

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