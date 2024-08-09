Ванюрхин Павел Андреев
Место рождения
Дата рожденияС 1819 по 1820 ст.
Дата смерти28.08.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
С 1819 по 1820 ст.
Отец: Ванюрхин Андрей Иванов
Мать: Ванюрхина Фекла
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: Ершова (Ванюрхина) Александра Павлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Сын: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Ванюрихин (Ванюрхин) Стефан Павлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Щекотурова (Ванюрхина) Екатерина Павлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.08.1879 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от удушья, запись в метрической книге Митрофановской церкви с.Верхняя Уратьма Деревни Нератовки отставной солдат Павел Андреев (60 лет).