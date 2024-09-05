Ванюрхина Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смерти11.10.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1862 ст.
Дочь: Ермолаева (Ванюрхина Ванюрихина) Евгения Зотова
Отец ребёнка: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов
Рождение ребёнка
11.07.1864 ст.
Отец ребёнка: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов
Деревни Верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Зотей Павлов и жена его Устинья Яковлева,оба православные
Рождение ребёнка
27.06.1870 ст.
Сын: Ванюрхин Павел Зотов
Отец ребёнка: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов
Смерть
11.10.1910 ст.
от старости Деревни Нератовки крестьянская жена вдова Иустиния Яковлева (70 лет)