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Ванюрхина Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

11.10.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов

Рождение ребёнка
Около 1862 ст.

Дочь: Ермолаева (Ванюрхина Ванюрихина) Евгения Зотова

Отец ребёнка: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов

Рождение ребёнка
11.07.1864 ст.

Сын: Ванюрхин Михаил Зотов

Отец ребёнка: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Верхней Сарпалы временнообязанный крестьянин Зотей Павлов и жена его Устинья Яковлева,оба православные
Рождение ребёнка
27.06.1870 ст.

Сын: Ванюрхин Павел Зотов

Отец ребёнка: Ванюрхин Зотей (Зотик) Павлов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.10.1910 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости Деревни Нератовки крестьянская жена вдова Иустиния Яковлева (70 лет)

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