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Долин Иван Прохорович

Место рождения

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Долин Прохор Кирилов

Мать: Долина Александра Егоровна

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1834
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1850
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Долин Иван Иванов

Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Долина Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1858
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Долин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Долин Илья Иванов

Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Долина Марья Ивановна

Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Долин Яков Иванович

Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Долин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Третьякова Домна Ивановна

Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1897
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долина Марина Трофимова

Смерть
Неизвестно
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