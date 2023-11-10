Долин Иван Прохорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Долин Прохор Кирилов
Место жительства
1834
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Сын: Долин Иван Иванов
Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Долина Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1859
Сын: Долин Ефим Иванович
Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Долин Илья Иванов
Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Долина Марья Ивановна
Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
1865
Сын: Долин Яков Иванович
Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Третьякова Домна Ивановна
Мать ребёнка: Долина Марина Трофимова
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долина Марина Трофимова
Смерть
Неизвестно