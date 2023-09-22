Долина Марина Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Долин Иван Иванов
Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Долина Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1859
Сын: Долин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Долин Илья Иванов
Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Долина Марья Ивановна
Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Долин Яков Иванович
Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Третьякова Домна Ивановна
Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно