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Долина Марина Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Долин Иван Иванов

Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Долина Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Место жительства
1858
Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Долин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Долин Илья Иванов

Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Долина Марья Ивановна

Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Долин Яков Иванович

Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Долин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Третьякова Домна Ивановна

Отец ребёнка: Долин Иван Прохорович

Гагарысово, Голышмановская волость, Ишимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Иван Прохорович

Смерть
Неизвестно
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