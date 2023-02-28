Галискина (Белькова) Устинья Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалискина (Белькова) Устинья Евстафиева

Галискина (Белькова) Устинья Евстафиева

avatar

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

03.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Мать: Белькова Стефанида Семёнова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1848

Муж: Галискин Алексей (Лазарев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.12.1850

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1852

Сын: Альховиков Николай Алексеев

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1854

Сын: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1857

Дочь: Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1860

Дочь: Ефросинья Алексеева

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1864

Дочь: Мельникова Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Альховиков Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Маляров Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.01.1896
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close