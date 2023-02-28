Галискина (Белькова) Устинья Евстафиева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти03.01.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
24.10.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
01.12.1850
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Рождение ребёнка
05.12.1852
Сын: Альховиков Николай Алексеев
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Рождение ребёнка
03.09.1854
Сын: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Рождение ребёнка
25.05.1857
Дочь: Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Рождение ребёнка
12.02.1860
Дочь: Ефросинья Алексеева
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Рождение ребёнка
24.07.1864
Дочь: Мельникова Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Рождение ребёнка
1868
Сын: Альховиков Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Смерть
03.01.1896
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Галискин Алексей (Лазарев)
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище