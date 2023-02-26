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Белькова Стефанида Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1795

Дата смерти

16.06.1852

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1795

Отец: Семён Меркуриев

Мать: Макрина Васильева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Цепелкина Наталья (Астафьева)

Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1820

Сын: Бельков Григорий Евстафиев

Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1823

Дочь: Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Галискина Устинья Евстафиева

Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1830

Дочь: Мария Евстафиева

Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Малашенкова Матрёна Евстафиева

Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1832

Дочь: Матрона Евстафиева

Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Фёдоров

Смерть
16.06.1852
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
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