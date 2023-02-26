Белькова Стефанида Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1795
Дата смерти16.06.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1795
Отец: Семён Меркуриев
Мать: Макрина Васильева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Цепелкина Наталья (Астафьева)
Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов
Рождение ребёнка
29.09.1820
Сын: Бельков Григорий Евстафиев
Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов
Рождение ребёнка
13.08.1823
Дочь: Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Галискина Устинья Евстафиева
Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов
Рождение ребёнка
14.05.1830
Дочь: Мария Евстафиева
Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Малашенкова Матрёна Евстафиева
Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов
Рождение ребёнка
19.03.1832
Дочь: Матрона Евстафиева
Отец ребёнка: Бельков Евстафий (Астафий) Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Фёдоров
Смерть
16.06.1852
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева