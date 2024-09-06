Пьянюгин Трофим Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Пьянюгин Ларион Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Пьянюгина) Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Пьянюгина) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пьянюгин Антон Трофимович
Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пьянюгин Степан Трофимович
Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Жидкова (Пьянюгина) Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна
Смерть
Неизвестно