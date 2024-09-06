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Пьянюгин Трофим Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Пьянюгин Ларион Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянюгина Авдотья Максимовна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Пьянюгина) Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Пьянюгина) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пьянюгин Антон Трофимович

Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пьянюгин Степан Трофимович

Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Жидкова (Пьянюгина) Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Пьянюгина Авдотья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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