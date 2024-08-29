Пьянюгина Авдотья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянюгина Авдотья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянюгин Трофим Ларионович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Пьянюгина) Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Пьянюгина) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пьянюгин Антон Трофимович

Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пьянюгин Степан Трофимович

Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Жидкова (Пьянюгина) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович

Смерть
Неизвестно

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