Пьянюгина Авдотья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Пьянюгина) Авдотья Трофимовна
Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Пьянюгина) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пьянюгин Антон Трофимович
Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пьянюгин Степан Трофимович
Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Жидкова (Пьянюгина) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Пьянюгин Трофим Ларионович
Смерть
Неизвестно