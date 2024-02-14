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Чукин Степан Фёдорович

Место рождения

Чкаловская область, Троицкий район, с.Разномойка

Дата рождения

1911

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чукин Фёдор Васильевич

Мать: Чукина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чукина) Светлана Степановна

Мать ребёнка: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукин Николай Степанович

Мать ребёнка: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза в д. Новоразномойка Куюргазинского района
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» 10.01.1943, Орден Красной Звезды 29.06.1944
Рождение ребёнка
14.10.1933

Сын: Чукин Василий Степанович

Мать ребёнка: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна

Военная служба
?.06.1941
Военная награда
10.01.1943
Медаль «За Отвагу» Приказ по 924 Артполку №1 от 10.1.43. Медаль № 143258, временное удостоверение №225676.
Военная служба
Между 1944 и 1945
Ст. сержант. Командир отделения связи управления ! дивизиона 924 Артполка 359 Ярцевской стрелковой дивизии.
Военная награда
29.06.1944
Орден Красной Звезды Приказ 13/н от 29.06.1944 924 ап 359 сд 23 ск 1 УкрФ
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно

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