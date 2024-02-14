Чукин Степан Фёдорович
Место рожденияЧкаловская область, Троицкий район, с.Разномойка
Дата рождения1911
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чукин Фёдор Васильевич
Мать: Чукина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чукина) Светлана Степановна
Мать ребёнка: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Председатель колхоза в д. Новоразномойка Куюргазинского района
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» 10.01.1943, Орден Красной Звезды 29.06.1944
Рождение ребёнка
14.10.1933
Мать ребёнка: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна
Военная служба
?.06.1941
Военная награда
10.01.1943
Медаль «За Отвагу» Приказ по 924 Артполку №1 от 10.1.43. Медаль № 143258, временное удостоверение №225676.
Военная служба
Между 1944 и 1945
Ст. сержант. Командир отделения связи управления ! дивизиона 924 Артполка 359 Ярцевской стрелковой дивизии.
Военная награда
29.06.1944
23 апреля 1944 года в районе дер. Симиковцы, при отражении 3х контратак танков и пехоты противника,тов. Чукин более 5 раз устранял неисправности телефонной линии под сильным пулеметным и артминометным огнем противника. В результате чего оеспечил бесперебойное управление огнем артиллерии дивизиона и контратаки были успешно отбиты.
Орден Красной Звезды Приказ 13/н от 29.06.1944 924 ап 359 сд 23 ск 1 УкрФ
Похороны
Неизвестно