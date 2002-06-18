Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти18.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Щербатов Степан Васильевич
Мать: Щербатова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чукина) Светлана Степановна
Отец ребёнка: Чукин Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чукин Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
14.10.1933
Отец ребёнка: Чукин Степан Фёдорович
Смерть
18.06.2002
Причина смерти: Болезнь (умерла дома)
Похороны
Неизвестно