Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

18.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Щербатов Степан Васильевич

Мать: Щербатова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чукина) Светлана Степановна

Отец ребёнка: Чукин Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукин Николай Степанович

Отец ребёнка: Чукин Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
14.10.1933

Сын: Чукин Василий Степанович

Отец ребёнка: Чукин Степан Фёдорович

Смерть
18.06.2002
Причина смерти: Болезнь (умерла дома)
Похороны
Неизвестно

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