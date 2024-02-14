Чукин Фёдор Васильевич
Место рожденияд. Новая Разномойка Оренбургская губерния
Дата рождения1888
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Чукин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова (Чукина) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Чукина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чукина) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Чукина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Чукина Наталья
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Чукина Наталья
Смерть
1967
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно