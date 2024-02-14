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Чукин Фёдор Васильевич

Место рождения

д. Новая Разномойка Оренбургская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Чукин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова (Чукина) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Чукина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чукина) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Чукина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Чукина Наталья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Чукин Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Чукина Наталья

Смерть
1967
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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