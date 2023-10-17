Кобылин Егор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобылин Егор Михайлович

Кобылин Егор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: Кобылина Маремьяна Митрофановна

Место жительства
С 1824
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причислен из Ялуторовского округа Лыбаевской волости
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кобылин Василий Егорович

Мать ребёнка: Кобылина Елизавета Измайловна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Егоровна

Мать ребёнка: Кобылина Елизавета Измайловна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кобылин Иван Егорович

Мать ребёнка: Кобылина Елизавета Измайловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кобылин Михаил Егорович

Мать ребёнка: Кобылина Елизавета Измайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобылина Елизавета Измайловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close