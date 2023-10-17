Кобылин Егор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Место жительства
С 1824
Причислен из Ялуторовского округа Лыбаевской волости
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кобылина Елизавета Измайловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Егоровна
Мать ребёнка: Кобылина Елизавета Измайловна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кобылина Елизавета Измайловна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Кобылина Елизавета Измайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно