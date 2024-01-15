Кобылина Маремьяна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Александра Михайловна ?
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851