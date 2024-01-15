Кобылина Маремьяна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина Маремьяна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кобылин Осей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кобылин Егор Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Александра Михайловна ?

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851
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