Кобылина Елизавета Измайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиМежду 1851 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Кобылин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья Егоровна
Отец ребёнка: Кобылин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Кобылин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Кобылин Егор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858