Кобылина Елизавета Измайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина Елизавета Измайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Между 1851 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кобылин Василий Егорович

Отец ребёнка: Кобылин Егор Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья Егоровна

Отец ребёнка: Кобылин Егор Михайлович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кобылин Иван Егорович

Отец ребёнка: Кобылин Егор Михайлович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кобылин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Кобылин Егор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылин Егор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1851 и 1858
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