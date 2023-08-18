Фомичев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Фомичев Михаил
Мать ребёнка: Фомичева Авдотья
Соловьево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомичева Авдотья
пос. Лесное Восточно Казахстанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомичева Авдотья
Смерть
?.11.1942
Причина смерти: На войне