Фомичев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Фомичев Михаил

Мать ребёнка: Фомичева Авдотья

Соловьево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомичева Авдотья

пос. Лесное Восточно Казахстанской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Авдотья

Смерть
?.11.1942
Причина смерти: На войне
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