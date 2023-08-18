Фомичева (Часовникова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Часовникова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1894 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Часовников Михаил Петрович

Мать: Часовникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомичев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Павел Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Фомичев Михаил

Отец ребёнка: Фомичев Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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