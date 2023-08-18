Фомичева (Часовникова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Часовников Михаил Петрович
Мать: Часовникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомичев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Фомичев Михаил
Отец ребёнка: Фомичев Павел Иванович
Смерть
Неизвестно