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Прилепин Макар Иванович

Место рождения

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Прилепин Иван Никитич

Мать: Прилепина Феодосия Савиновна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Прилепин Иван Макарович

Мать ребёнка: Прилепина Мавра Ивановна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Прилепин Максим Макарович

Мать ребёнка: Прилепина Мавра Ивановна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Прилепина Мавра Ивановна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Агафья Макаровна

Мать ребёнка: Прилепина Мавра Ивановна

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилепина Мавра Ивановна

Смерть
После 1897
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