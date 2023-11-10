Прилепин Макар Иванович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Прилепина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Прилепин Максим Макарович
Мать ребёнка: Прилепина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Прилепина Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Агафья Макаровна
Мать ребёнка: Прилепина Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прилепина Мавра Ивановна
Смерть
После 1897